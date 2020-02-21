Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции

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Нюра Незванова
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Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Фото: МВД РФ

Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции официальному представителю МВД РФ Ирине Волк. Указ об этом подписал российский лидер.

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — сообщается в тексте документа.

Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил генеральские звания пятерым заместителям директора Федеральной службы судебных приставов. Звания генерал-лейтенантов получили Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина. Игорю Савенко присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова.

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