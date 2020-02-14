Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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Карина Бернтгольц
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Илья Питалев

Президент России Владимир Путин  подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с учетом значительного вклада чиновника в  становление российской государственности и развитие столицы глава РФ предлагает рассмотреть вопрос установления мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также обсудить возможность присвоения имени Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы. Кроме того, рассматривается проведение других мероприятий, посвященных памяти чиновника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва простилась с Юрием Лужковым 12 декабря 2019 года. Траурную церемонию отпевания совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. 

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