Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с учетом значительного вклада чиновника в становление российской государственности и развитие столицы глава РФ предлагает рассмотреть вопрос установления мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также обсудить возможность присвоения имени Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы. Кроме того, рассматривается проведение других мероприятий, посвященных памяти чиновника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва простилась с Юрием Лужковым 12 декабря 2019 года. Траурную церемонию отпевания совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.