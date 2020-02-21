«Нет, надо было разрезать по живому. Зачем?» — Путин о создании ПЦУ на Украине

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Карина Бернтгольц
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Президент России в ходе интервью информационному агентству напомнил, что до раскола Украинская православная церковь и так была независима от Москвы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ok.ru / ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины. 15 декабря 2018 году она получила автокефалию — то есть полную независимость от Русской церкви Московского патриархата.

Глава РФ отметил, что и до этого события самостоятельность УПЦ была абсолютно полной. Единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата — упоминание о патриархе Московском.

«Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой. Было только духовное единство и упоминание. В церквах упоминали, все время вспоминали о патриархе Московском. Все! <…> Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — выразил свою позицию российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин напомнил об общности корней России и Украины. Он отметил, что страны связывает история и язык.

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