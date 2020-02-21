Эпидемия коронавируса приближается к пику — эксперт
По последним данным, болезнь из Поднебесной унесла жизни уже более двух тысяч двухсот человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuan Zheng/Utuku/Ropi; 5-tv.ru
21 февраля станет «днем икс» для коронавируса. Об этом заявил эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета.
По его мнению, быстрый рост количества подтвержденных диагнозов означает, что эпидемия приближается к своему пику. После этого, считает специалист, вспышка инфекции должна пойти на спад. Новость о положительной динамике сегодня пришла из Китая. В комитете здравоохранения заявили, что уже 14 регионов перестали фиксировать новые случаи заражения.
На других территориях замечено снижение числа заболевших. По последним данным, коронавирус в Поднебесной унес жизни уже более двух тысяч двухсот человек. Вылечить от инфекции удалось более 18 тысяч пациентов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одной из китайских тюрем коронавирусом заразились 200 человек.
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