Певица Валерия порадовала фанатов новым фото, где предстала с ярким макияжем на лице. Она задала поклонникам вопрос, почему фото, где она не улыбается или не смеется, оставляет у многих впечатление, что звезда загрустила.

«Я вот думаю: почему многие воспринимают меня грустной, когда на фото просто серьезная? Кстати, за секунду до этого кадра все дружно над чем-то хохотали», — поделилась дива.

Поклонники откликнулись целым ворохом комплиментов, а некоторые даже объяснили свою реакцию на серьезные кадры.

Instagram @valeriya

«Вы не грустная, вы — томная»

«Потому что многим, видно, хочется видеть, что человеку грустно или еще хуже — плохо, а еще и написать об этом. Интересный образ — сочетание таких ярких теней»

«Нисколько вы здесь не грустная! Просто серьезная! И очень хорошенькая!»

«Макияж хулиганистый, класс!»

«Глаза цвета неба. Красавица», — наперебой расхваливали певицу фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил в сеть интригующее совместное фото с женой, где она облачена в стильное дизайнерское платье в пол и кокетливо выставляет оголенную ножку. Муж и продюсер певицы сообщил фанатам, что подумывает о дуэте с любимой женой.