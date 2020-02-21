«Глаза цвета неба» — Загадочная Валерия удивила фанатов ярким макияжем
Певица спросила подписчиков, почему они всегда воспринимают ее грустной, когда она просто сохраняет серьезность.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия порадовала фанатов новым фото, где предстала с ярким макияжем на лице. Она задала поклонникам вопрос, почему фото, где она не улыбается или не смеется, оставляет у многих впечатление, что звезда загрустила.
«Я вот думаю: почему многие воспринимают меня грустной, когда на фото просто серьезная? Кстати, за секунду до этого кадра все дружно над чем-то хохотали», — поделилась дива.
Поклонники откликнулись целым ворохом комплиментов, а некоторые даже объяснили свою реакцию на серьезные кадры.
«Вы не грустная, вы — томная»
«Потому что многим, видно, хочется видеть, что человеку грустно или еще хуже — плохо, а еще и написать об этом. Интересный образ — сочетание таких ярких теней»
«Нисколько вы здесь не грустная! Просто серьезная! И очень хорошенькая!»
«Макияж хулиганистый, класс!»
«Глаза цвета неба. Красавица», — наперебой расхваливали певицу фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил в сеть интригующее совместное фото с женой, где она облачена в стильное дизайнерское платье в пол и кокетливо выставляет оголенную ножку. Муж и продюсер певицы сообщил фанатам, что подумывает о дуэте с любимой женой.
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