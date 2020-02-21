ТОП-7 имен женщин, из которых получаются плохие хозяйки

Эзотерики назвали имена женщин, из которых получаются плохие хозяйки, пишет портал lisa.ru. Считается, что от таких дам не стоит ждать больших достижений в домашних делах вроде сваренных борщей или глаженных рубашек.

Раиса

Не терпит возражений и непослушания. Из таких женщин получаются строгие родители, представительницы мужских профессий и сотрудницы силовых ведомств. На первом месте для Раис стоит работа.

Лариса

Эмоциональна, часто испытывает неудовлетворенность жизнью. Лариса способна притягивать проблемы, которые с трудом решает самостоятельно. Эту роль часто берут на себя ее близкие.

Алла

Самолюбие и напористость помогают ей добиваться успеха, но не в отношениях с мужчинами. С ними Алла ощущает себя подарком судьбы и не снисходит до домашних хлопот.

Инна

Ревнивая и требовательная Инна может резко реагировать на то, что ей не нравится, в том числе с битьем посуды. Переходя от истерик к бойкоту, сама провоцирует мужчин на расставание.

Тамара

Даме по имени Тамара свойственно глядеть на других свысока. Быт ее не интересует. Она нацелена на лучшее — славу, власти, деньги, но далеко не всегда получает желаемое.

Эльвира

Страсть к яркой и легкой жизни толкает Эльвиру на легкомысленные поступки. Эта особа умеет получать от мужчин деньги, но тратит их на себя. Дети и дом для нее далеко не на первом месте.

Кира

У нее есть все, чтобы проявить себя в науке и бизнесе, включая склонность к карьеризму. Покорения профессиональные высоты, Кира не замечает проблем в семье и не претендует на роль примерной хозяйки.

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