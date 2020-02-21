Норвежский лыжник допустил, что Большунов схитрил и подкупил водителя снегохода
По мнению спортсмена, спецтехника якобы защитила россиянина от ветра, что и помогло ему выиграть «Ски тур» в Швеции.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carl Sandin, Komsomolskaya Pravda, Carl Sandin, Egmont Strigl, Carl Sandin
Двукратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен выразил мнение, что Россия могла подкупить водителя снегохода во время масс-старта на «Ски тур» в Швеции, чтобы тот защитил от ветра россиянина Александра Большунова и помог ему победить.
Сразу после финиша норвежский соперник россиянина Симен Крюгер предположил, что спецтехника защитила того от бокового ветра.
«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские считают, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он уронил Большунова. Теперь мы думаем, что Россия заплатила водителю», — заявил он.
В свою очередь российский спортсмен ответил, что действительно в течение гонки видел транспортное средство, но практически мельком.
«Да, я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор, его и видно толком не было, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — приводит его слова ФАН.
При этом в полуфинале спринта «Ски тур» Большунов столкнулся с Крюгером и не вышел в финал. По его мнению, Крюгер мог намеренно упасть, чтобы помочь соотечественникам.
Нашли ошибку?