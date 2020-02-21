Норвежский лыжник допустил, что Большунов схитрил и подкупил водителя снегохода

Двукратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен выразил мнение, что Россия могла подкупить водителя снегохода во время масс-старта на «Ски тур» в Швеции, чтобы тот защитил от ветра россиянина Александра Большунова и помог ему победить.

Сразу после финиша норвежский соперник россиянина Симен Крюгер предположил, что спецтехника защитила того от бокового ветра.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские считают, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он уронил Большунова. Теперь мы думаем, что Россия заплатила водителю», — заявил он.

В свою очередь российский спортсмен ответил, что действительно в течение гонки видел транспортное средство, но практически мельком.

«Да, я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор, его и видно толком не было, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — приводит его слова ФАН.

При этом в полуфинале спринта «Ски тур» Большунов столкнулся с Крюгером и не вышел в финал. По его мнению, Крюгер мог намеренно упасть, чтобы помочь соотечественникам.