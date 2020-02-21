Внук Пугачевой не смог устоять от сексуальности жены и заключил ее в объятия
Алена Краснова показала забавный момент с мужем во время сборов на тренировку.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Притягательный образ жены заставил Никиту Преснякова заключить ее в объятия. Алена Краснова снимала себя на видео в момент совместных сборов в спортзал. В этот момент на ней оказалась короткая курточка. Подняв вторую руку вверх для эффектной позы, она обнажила живот.
В этот момент внук Аллы Пугачевой не смог остаться в стороне и бросился целовать любимую. Супруга же приобняла благоверного и улыбнулась. Трогательный момент она выложила в Instagram на радость подписчикам.
После этого модель показала короткий фрагмент тренировки. На этот раз смартфон в руках держал Пресняков. Алена в белом топе на тренажере выглядела не менее привлекательно. Возможно, поэтому ее муж не стал снимать Краснову долго — чтобы поклонники не слишком завидовали.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой сделала перманентный макияж.
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