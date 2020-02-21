Внук Пугачевой не смог устоять от сексуальности жены и заключил ее в объятия

Притягательный образ жены заставил Никиту Преснякова заключить ее в объятия. Алена Краснова снимала себя на видео в момент совместных сборов в спортзал. В этот момент на ней оказалась короткая курточка. Подняв вторую руку вверх для эффектной позы, она обнажила живот.

В этот момент внук Аллы Пугачевой не смог остаться в стороне и бросился целовать любимую. Супруга же приобняла благоверного и улыбнулась. Трогательный момент она выложила в Instagram на радость подписчикам.

Instagram @alenaakrasnova

После этого модель показала короткий фрагмент тренировки. На этот раз смартфон в руках держал Пресняков. Алена в белом топе на тренажере выглядела не менее привлекательно. Возможно, поэтому ее муж не стал снимать Краснову долго — чтобы поклонники не слишком завидовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой сделала перманентный макияж.