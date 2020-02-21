Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя

Бывшие жители Донецка, вопреки толпам разбушевавшихся соотечественников, пытавшихся не допустить размещения в санатории в Новых Санжарах Полтавской области на карантин из-за коронавируса пассажиров из китайского Уханя, доставили продукты.

Об этом говорится в сообществе в Facebook «Олесь Бузина», названной в честь погибшего в Киеве писателя, выступавшего за налаживание отношений между украинским и российским народами.

«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.

Facebook / Олесь Бузина — Сообщество

Также размещена фотография, на которой возле ворот в санаторий стоят коробки с апельсинами, гранатами, газированной водой, шоколадом и кофе.

20 февраля власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. Как передавал 5-tv.ru, эвакуация граждан из Китая обернулась по всей Украине массовой истерией. Самолет, изначально летевший в Киев, несколько раз менял курс, так как ни один украинский аэропорт принимать его не хотел. В итоге борт смог приземлиться только в Харькове. По пути следования автобусов местные жители «встречали» их как прокаженных. Люди жгли покрышки, ставили кордоны возле санаториев, где должны были разместить эвакуированных. В автобусы с прилетевшими бросали камни и грозились сжечь.