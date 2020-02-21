Средневековая дикость в наши дни: как на Украину не пускали эвакуированных из Уханя

Массовой истерией по всей Украине обернулась эвакуация граждан из Китая.

Самолет, изначально летевший в Киев, несколько раз менял курс — принимать никто не хотел.

Все, кто находились на борту, были здоровы, но отнеслись к ним — как к прокаженным. Люди жгли покрышки, ставили кордоны возле санаториев, где должны были разместить эвакуированных. В автобусы с ними бросали камни и грозились сжечь. Символично, что Украина вновь оказалась в огне в годовщину Майдана.

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