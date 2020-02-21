«Ведьма»: подписчики в восторге от красоты Равшаны Курковой
Звезда поделилась с поклонниками фото, которые покорили их сердца и заставили гадать, как девушке удается быть привлекательной в любом образе.
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Фото, видео: Instagram @rav_shana
Актриса Равшана Куркова поделилась с подписчиками в Instagram серией фото с пометкой «для агента». На них она предстала в простом черном свитере облегающего кроя с обнаженными плечами и джинсах. Природная красота девушки впечатлила поклонников ее таланта и вызвала ураган комментариев.
«Равшана — ведьма! Красота бомбезная! Не иначе, кровь младенцев пьет или ритуалит как-то. Шутка! Обожаю Вас!»
«Вы прелесть!»
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«Равшана, кому надо душу продать, чтобы так выглядеть?» — шутили и восхищались наперебой фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал — Равшана Куркова поделилась с подписчиками признанием, что любит записывать понравившиеся ей цитаты из книг во время чтения. Это занятие, по ее словам, дает ей пищу для ума — после прочтения она любит размышлять над смыслом записанных фраз. Также актриса рассказала, какая книга произвела на нее сильное впечатление в недалеком прошлом.
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