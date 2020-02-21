Матвиенко назвала резервацию пассажиров Diamond Princess преступными действиями

Введение двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess поголовно для всех пассажиров, в том числе не заболевших коронавирусом, является преступными действиями.

Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо было эвакуировать здоровых людей, а инфицированных отправить на лечение.

«Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было 4 или 5 тысяч человек, это просто преступное действие. Вместо того, чтобы эвакуировать здоровых людей, разместить в какой-то определенный режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело пол парохода, вот это преступное действие», — сказала она.

По ее словам, власть «должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость».

«Уверена, что наши китайские партнеры, друзья справятся с этой ситуацией, мы очень этого желаем, им помогаем, откликаемся на все просьбы», — резюмировала Матвиенко.

Всего на борту судна было 3,7 тысячи человек, включая 24 россиян, из них 634 пассажира заразились коронавирусом и были госпитализированы. На судне пока продолжают оставаться около 1,3 тысячи человек — экипаж и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru передавал, что, по мнению экспертов, эпидемия коронавируса приближается к пику.