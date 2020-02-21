Имена лучших молодых профессионалов назвали в Ленобласти
В финал IV регионального чемпионата WorldSkills Russia вышли 188 человек, которые борются за выход в национальный этап соревнований.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Ленинградской области назвали имена лучших молодых профессионалов. Там завершился IV региональный чемпионат WorldSkills Russia, в котором по 48 специальностям соревновались более 300 участников. Были разыграны 72 золотые, 50 серебряных и 58 бронзовых наград, а также восемь медальонов за профессионализм. По итогам регионального этапа определились 188 победителей, которые поборются за выход в национальный этап чемпионата WorldSkills.
«Хочу поблагодарить участников, организаторов, волонтеров, экспертов. Сегодня мы подведем итоги чемпионата, но несмотря на награждение, несмотря на занятые места, я хочу вам сказать одно: вы уже профессионалы. И каждый работодатель Ленинградской области с радостью, с честью примет к себе на работу наших участников этого чемпионата. И еще. Имея такую достойную смену, имея таких профессионалов, я уверена в будущем Ленинградской области и ее процветании», — обратилась к участникам председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области Алла Астратова.
Ранее 5-tv.ru что в 2022 году Санкт-Петербург и Ленинградская область будут принимать у себя международный чемпионат по профессиональному мастерству среди молодых людей до 25 лет EuroSkills.
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