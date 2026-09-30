Путин поздравил президента Абхазии Гунба с Днем победы и независимости

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Российский лидер отметил, что этот праздник символизирует мужество и сплоченность народа данной республики.

Путин поздравил президента Абхазии

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Абхазии Бадра Гунба с Днем победы и независимости. Советствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Дня победы и независимости. <…> Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии — счастья и благополучия», — написал российский лидер.

Он также отметил, что этот праздник символизирует стойкость, мужество и сплоченность абхазского народа, у которого получилось отстоять законное право на свободную и мирную жизнь.

Также Путин напомнил, что наши страны связывают дружественные и союзнические отношения. Он уверен, что и в дальнейшем они будут лишь укрепляться на благо людей и в интересах безопасности и стабильности.

Президент России добавил, что Москва продолжит содействовать абхазским партнерам в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.

День победы и независимости Абхазии — это главный государственный праздник республики. Он отмечается 30 сентября, в годовщину окончания Отечественной войны народа Абхазии. В этот день страна была полностью освобождена от грузинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин отправил поздравительные телеграммы по случаю Дня Независимости Туркменистана президенту страны Сердару Бердымухамедову и ее национальному лидеру Гурбангуле Бердымухамедову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

11:00
Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
10:55
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
10:52
Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе
10:50
Голос Бэтмена Антон Алехин погиб спустя месяц после дня рождения
10:46
США официально завершили вывод войск из Ирака
10:37
Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме
«Это дает энергию»: что помогает актеру Филимоненко создать забавного персонажа
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен