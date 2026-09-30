Путин поздравил президента Абхазии Гунба с Днем победы и независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Абхазии Бадра Гунба с Днем победы и независимости. Советствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Дня победы и независимости. <…> Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии — счастья и благополучия», — написал российский лидер.

Он также отметил, что этот праздник символизирует стойкость, мужество и сплоченность абхазского народа, у которого получилось отстоять законное право на свободную и мирную жизнь.

Также Путин напомнил, что наши страны связывают дружественные и союзнические отношения. Он уверен, что и в дальнейшем они будут лишь укрепляться на благо людей и в интересах безопасности и стабильности.

Президент России добавил, что Москва продолжит содействовать абхазским партнерам в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.

День победы и независимости Абхазии — это главный государственный праздник республики. Он отмечается 30 сентября, в годовщину окончания Отечественной войны народа Абхазии. В этот день страна была полностью освобождена от грузинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин отправил поздравительные телеграммы по случаю Дня Независимости Туркменистана президенту страны Сердару Бердымухамедову и ее национальному лидеру Гурбангуле Бердымухамедову.

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