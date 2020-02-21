Душ бьет током: вывезенные из Уханя украинцы в ужасе от условий карантина
Всего в изоляции в санатории в Новых Санжарах находятся 45 граждан Незалежной.
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Фото, видео: Instagram @prostoaleksa; www.globallookpress.com / imago stock&people
Эвакуированные из эпицентра эпидемии коронавируса в китайском Ухане граждане Украины пришли в ужас от условий пребывания на карантине в санатории в Новых Санжарах в Полтавской области.
Например, Александра Волкова в сторис Instagram показала свою комнату, в которой попросту отсутствует замочная скважина и дверь не запирается, а душ в ванной комнате бьет током.
Однако другой вывезенный украинец Никита Тюрев показал совершенно другие условия временного проживания — люди размещены в двухместных комнатах со всем необходимым: санузлом, холодильником, телевизором, кондиционером. Им также выдали на время карантина медицинские маски, питьевую воду, постельное белье, полотенца и средства гигиены, пишет «Экономика сегодня».
20 февраля власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. Как передавал 5-tv.ru, эвакуация граждан из Китая обернулась по всей Украине массовой истерией. Самолет, изначально летевший в Киев, несколько раз менял курс, так как ни один украинский аэропорт принимать его не хотел. В итоге борт смог приземлиться только в Харькове. По пути следования автобусов местные жители «встречали» их как прокаженных. Люди жгли покрышки, ставили кордоны возле санаториев, где должны были разместить эвакуированных. В автобусы с прилетевшими бросали камни и грозились сжечь.
Ранее сегодня бывшие жители Донецка, вопреки толпам разбушевавшихся соотечественников, доставили к воротам санатория в Новых Санжарах продукты.
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