Один ребенок погиб и двое пострадали в результате пожара в доме в Башкирии

Один ребенок погиб и двое пострадали в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

Пожар произошел 21 февраля в 20:47 по местному времени в селе Юлдашево Учалинского района. В момент возгорания в доме находились трое маленьких детей: мальчики 2013-го, 2015-го и 2017 годов рождения.

На дым среагировал пожарный извещатель, поэтому вскоре на место приехал отец семейства. Вместе с соседом они вытащили детей из горящего дома. После этого мужчины на машине увезли их в одну из больниц города Учалы.

«К сожалению, впоследствии мальчик 2017 года рождения, не приходя в сознание, погиб. Еще двое мальчиков 2013-го и 2015 годов рождения сейчас находятся под присмотром врачей», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, состояние одного из детей оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести.

Пожар в доме погасили на площади два квадратных метра. Ликвидацией огня занимались четыре единицы техники и десять человек личного состава. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье.