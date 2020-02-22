🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 февраля, представителям всех знаков зодиака необходимо нарастить свою активность и прислушаться к внутреннему голосу. Также в этот день убывающая Луна в Весах настоятельно рекомендует посвятить себя творчеству.

♈ Овен

Овны, вы так много хотите сделать, так много хотите создать, и Вселенная хранит энергию для этого магического процесса. Сейчас не время сомневаться в себе или своих способностях. У вас есть так много, что можно предложить миру. Творчество и создание нового должны стать вашими главными действиями сегодня. Вам хватит сил.

Космический совет: смело начинайте новый проект.

♉ Телец

«Когда что-то действительно важно для вас, отпустите это. Скажите Вселенной: „Ты знаешь, чего я теперь хочу. Дай это мне с наименьшим сопротивлением. Дай так, чтобы я смог взять“». Прислушайтесь к этой цитате Авраама Хикса, Тельцы. Вспомните о радости и оптимизме, которые испытывали, когда впервые приступили к новой задаче. Не позволяйте себе сдаться сейчас.

Космический совет: не сдавайтесь на пути к желаемому. Вспомните, что вас вдохновило в самом начале.

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♊ Близнецы

Не каждая история заканчивается хорошо. Но она не обязательно должна превратиться в трагедию. Будьте благодарны за приятные моменты, Близнецы. Поблагодарите за хорошие воспоминания, которые вы создали вместе. Не пытайтесь создать из этого романа что-то большее, чем он был — иначе это приведет к страданиям и душевной боли.

Космический совет: не позволяйте своему сердцу цепляться за прошлое.

♋ Рак

Весна почти наступила, Раки. С собой она принесет новые идеи и новые возможности. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу — он может указать вам на что-то важное, но до сих пор вами не замеченное. Если обратите на это внимание, то сможете повести свою жизнь в совершенно новом направлении. Если вы совсем недавно начали все заново, поверьте, скоро семена дадут первые всходы.

Космический совет: будьте готовы к чему-то совершенно новому в своей жизни.

♌ Лев

Наблюдали за детьми с карандашом или фломастером в руках? Для них мир — игровая площадка. В доме или даже во всем районе не найдется стены, которая не подходит для творчества. Сегодня вам, Львы, стоит поучиться у этих маленьких гениев и тоже открыться творчеству.

Космический совет: откройтесь творчеству на выходных.

♍ Дева

Проблема в том, что вы уже смирились с поражением и потерей. Вы имеете достаточно ресурсов и энергии, но они бесполезны без воли. Отпустите страх и неуверенность в себе, воспряньте духом и настройтесь на достижение желаемого результата. Эта вера поможет изменить жизнь так, как вы хотите.

Космический совет: помните, что вы — не жертва обстоятельств, а творец своей реальности.

♎ Весы

Вы тратите слишком много времени, беспокоясь о «как» и «почему». Иногда нужно сосредоточиться только на действии. Все остальное само позаботится о себе, Весы. Звезды на вашей стороне и предвещают чудеса. Вы находитесь именно в том месте, где должны быть, и делаете успехи.

Космический совет: ваши усилия скоро окупятся наилучшим образом.

♏ Скорпион

«С течением времени мы лучше понимаем сигналы Вселенной. Когда вы плывете по течению, вы путешествуете по жизненной силе. Речь идет о полном доверии и сотрудничестве с тем, что создается для вас». Цитата Даниэлы Лапорт, которая точно описывает ваше обращение с космическими потоками, Скорпионы. Это чувство благодати — продукт любви и принятия, которые вы чувствуете к себе. Вы не совершенны, но вы есть вы. Только это и имеет значение в данный момент.

Космический совет: позвольте Вселенной сделать все за вас.

♐ Стрелец

К вам могут вернуться воспоминания, от которых вы пытались избавиться в течение долгого времени. Так происходит потому, что корни данной ситуации тянутся из вашего далекого прошлого. Если вы не можете преодолеть эту травму, обратитесь к специалисту. Терапевт может помочь вам найти ответы, которые вы ищете.

Космический совет: не стесняйтесь обратиться за помощью, если вам больно.

♑ Козерог

Существует множество интересных вещей, которыми можно заняться, Козерог. Так откуда же возникает чувство их нехватки и скука? Может ли быть, что вас ограничивают собственные убеждения? Осознание этого — первый шаг к разрушению старых шаблонов и изменению вашей жизни в лучшую сторону. Попробуйте сделать что-то новое.

Космический совет: займетесь тем, чего раньше не делали.

♒ Водолей

Настало время прекратить прятаться и бездействовать. Ворвитесь в чужие миры с накопленными энергией и вдохновением. Своим примером вы поможете окружающим найти в себе мужество, которое всем так необходимо. Поверьте в себя и займитесь улучшением ситуации в коллективе. В конце концов, мы находимся в эпохе Водолея.

Космический совет: настало ваше время всех спасти.

♊ Рыбы

Забавно, что мы стремимся слушать других во время кризиса, а не свой внутренний голос. Все, что вам нужно сейчас, Рыбы, находится внутри вас. Начните вести себя в соответствии с вашим представлением о действительности, восстановив потерянную связь с самим собой. Чтобы лучше слышать себя на первом этапе, попробуйте вести дневник и записывать в него спонтанные мысли и чувства.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

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