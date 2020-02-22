Шеф-повар рассказал, чем нужно кормить своего мужчину 23 февраля
Если вторая половинка переживет такое застолье, то за безопасность Родины можно не беспокоиться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / scully, Paul Williams - Funkystock, digifoodstock.com, Jiri Hubatka
День защитника Отечества — это не праздник диетической или полезной еды. 23 февраля мужчин нужно кормить не здоровой, а вкусной и сытной пищей. Так считает шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер, составивший меню на праздничный день для радио Sputnik.
Начать услаждать вторую половинку гастрономическими излишествами кулинар предложил с самого утра. Для этого можно просто заменить обычные сосиски на острые колбаски, а привычную глазунью — на испанский омлет-тортилью с картофелем или трехслойный сэндвич с куриной грудкой, беконом, плавленым сыром и листьями салата.
После завтрака можно перейти к обеду, который обычно плавно перетекает в ужин. Здесь главное блюдо обязательно должно быть из мяса.
«Для мужчин самое лучшее — это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне — это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом», — посоветовал Калер.
На сладкое он предложил подать алкогольный десерт. Например, ромовую бабу или коньячный бисквит «Пьяная вишня». Если на то, чтобы заняться выпечкой нет времени, можно сделать пивной тортик — круг из банок пива, обвязанный праздничной лентой.
Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг подарков, которые мужчины больше всего ждут на 23 февраля. Список был составлен на основе данных опроса ВЦИОМ.
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