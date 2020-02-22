Шеф-повар рассказал, чем нужно кормить своего мужчину 23 февраля

День защитника Отечества — это не праздник диетической или полезной еды. 23 февраля мужчин нужно кормить не здоровой, а вкусной и сытной пищей. Так считает шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер, составивший меню на праздничный день для радио Sputnik.

Начать услаждать вторую половинку гастрономическими излишествами кулинар предложил с самого утра. Для этого можно просто заменить обычные сосиски на острые колбаски, а привычную глазунью — на испанский омлет-тортилью с картофелем или трехслойный сэндвич с куриной грудкой, беконом, плавленым сыром и листьями салата.

После завтрака можно перейти к обеду, который обычно плавно перетекает в ужин. Здесь главное блюдо обязательно должно быть из мяса.

«Для мужчин самое лучшее — это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне — это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом», — посоветовал Калер.

На сладкое он предложил подать алкогольный десерт. Например, ромовую бабу или коньячный бисквит «Пьяная вишня». Если на то, чтобы заняться выпечкой нет времени, можно сделать пивной тортик — круг из банок пива, обвязанный праздничной лентой.

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