Стало известно, каких подарков мужчины ждут больше всего на 23 февраля
11% представителей сильного пола мечтают о весьма необычном презенте — внимании от государства.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил список подарков, которые представители сильного пола больше всего хотели бы получить на 23 февраля.
Очень трогательно и мило, что большинство мужчин жаждут получить в подарок внимание близких (27%). Вторую строчку в списке желаний занимает машина (17%). Обладателями туристической путевки хотят стать 15% опрошенных. 13% респондентов мечтают о собственной квартире или доме. Еще одним необычным подарком 11% представителей сильного пола назвали внимание от государства. 10% россиян хотят получить деньги и столько же — приспособления для рыбалки.
Некоторые мечтают сходить на ужин в хороший ресторан или посетить культурно-массовое мероприятие вроде концерта или театра (7%). О различных гаджетах мечтают 5% мужчин, о книге — 5%, об инструментах — 4%. Интересно, что 14% респондентов вообще не хотят получать подарки на 23 февраля.
А между тем женская половина человечества собирается дарить мужчинам праздничный ужин (31%), парфюмерию и косметические средства (28%), и кошельки (17%).
Некоторые дамы (14%) приобретут для партнеров, родственников или друзей одежду и обувь. 10% респонденток презентуют деньги. 7% барышень подарят близким аксессуары для авто.
Книги, алкоголь и сладости, спортивный инвентарь или абонемент в фитнесзал собираются вручить мужчинам 5% женщин. 4% прекрасной половины человечества подарят любимым билеты на культурно-массовые мероприятия и хороший ужин.
Большое количество женщин (17%) вообще не собираются дарить мужчинам подарки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких подарков мужчины ждали больше всего на 23 февраля в прошлом году.
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