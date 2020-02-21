Стало известно, каких подарков мужчины ждут больше всего на 23 февраля

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил список подарков, которые представители сильного пола больше всего хотели бы получить на 23 февраля.

Очень трогательно и мило, что большинство мужчин жаждут получить в подарок внимание близких (27%). Вторую строчку в списке желаний занимает машина (17%). Обладателями туристической путевки хотят стать 15% опрошенных. 13% респондентов мечтают о собственной квартире или доме. Еще одним необычным подарком 11% представителей сильного пола назвали внимание от государства. 10% россиян хотят получить деньги и столько же — приспособления для рыбалки.

Некоторые мечтают сходить на ужин в хороший ресторан или посетить культурно-массовое мероприятие вроде концерта или театра (7%). О различных гаджетах мечтают 5% мужчин, о книге — 5%, об инструментах — 4%. Интересно, что 14% респондентов вообще не хотят получать подарки на 23 февраля.

А между тем женская половина человечества собирается дарить мужчинам праздничный ужин (31%), парфюмерию и косметические средства (28%), и кошельки (17%).

Некоторые дамы (14%) приобретут для партнеров, родственников или друзей одежду и обувь. 10% респонденток презентуют деньги. 7% барышень подарят близким аксессуары для авто.

Книги, алкоголь и сладости, спортивный инвентарь или абонемент в фитнесзал собираются вручить мужчинам 5% женщин. 4% прекрасной половины человечества подарят любимым билеты на культурно-массовые мероприятия и хороший ужин.

Большое количество женщин (17%) вообще не собираются дарить мужчинам подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких подарков мужчины ждали больше всего на 23 февраля в прошлом году.