«Новенький в Зале славы»: сын Овечкина потренировался с «Вашингтоном»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на тренировку вместе с полуторогодовалым сыном Сергеем. Фото и видео с ними на льду появились на странице «столичных» в Instagram.

«Любой день с визитом OviJr (сокращение от Ovechkin Junior, Овечкиным-младшим — Прим. ред.) — хороший день», — гласит подпись к посту.

В ролике Овечкин вместе с сыном на руках выезжает на пятачок, где ставит его на ноги. В руках у Сергея была маленькая клюшка, которой он смог принять пас от взрослого хоккеиста.

В комментариях сыну Овечкина пророчат большое спортивное будущее и даже подбирают позицию в команде.

«Новенький в Зале славы»;

«Он сможет играть в защите»;

«Рожден, чтобы в будущем стать звездой. Как папка», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Александра Овечкина заснул во время важного матча отца. Мама Анастасия Шубская сняла его спящим на трибунах на видео.