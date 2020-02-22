Юная версия Наоми Кэмпбелл восхитила публику на Неделе моды в Милане

Юная версия Наоми Кэмпбелл 20-летняя модель Адут Акеч опубликовала в Instagram фотографии, сделанные на Неделе моды в Милане. Новая звезда фэшн-индустрии позирует, дефилируя на подиуме в нарядах от итальянского бренда Moschino.

На манекенщице надеты необыкновенные розовые ботфорты на высокой танкетке с бантами, кожаная куртка в тон и разноцветное мини-платье с длинным шлейфом. На одном из главных событий в мире моды красотка в очередной раз восхитила публику.

«Всегда очень веселое шоу, чтобы принять участие!» — подписала пост знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adut Akech Bior (@adutakech) 21 Фев 2020 в 7:34 PST

Поклонники осыпали Адут Акеч множеством комплиментов в комментариях. Оригинальный розовый наряд и природная грациозность модели произвели на фанатов неизгладимое впечатление.

«Ты такая милая!»

«Такая сладенькая!»

«Не верю, что можно родиться такой красивой!»

«Точно дочь Наоми Кэмпбелл», — написали фолловеры.

Австралийка с южно-суданскими корнями Адут Акеч дебютировала на подиуме в шестнадцать лет на шоу Saint Laurent. Она стала второй за всю историю темнокожей моделью, сопровождавшей Карла Лагерфельда из Chanel на финальный поклон. Юная манекенщица называет Наоми Кэмпбелл «второй мамой», потому что «Черная пантера» частенько отправляет ей заботливые сообщения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл разгорячила фанатов откровенным снимком.