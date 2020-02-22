«Метод бульварных журналистов»: Посольство РФ ответило на обвинение США в адрес России в кибератаках на Грузию

США работают по принципу «бульварных журналистов», забывая о соблюдении норм международного права. Так посольство РФ в Вашингтоне ответило на обвинения в адрес России в кибератаках на Грузию, которые поддержали в Белом доме, передает ФАН.

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года. Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов. Главное для них — запустить сенсацию», — говорится в сообщении российского посольства в США.

В диппредставительстве отметили, что сожалеют о «забывчивости» Вашингтона, все реже вспоминающего о существовании норм международного права. Ведь именно они рекомендуют все обвинения в адрес другого государства сопровождать доказательствами.

В сообщении российского посольства в США также указывается, что Москва готова предметно пообщаться на тему информационной безопасности в мире.

«Россия готова к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня. Обеспечение информационной безопасности — в их числе», — заявляют российские дипломаты.

Тбилиси выдвинул обвинения в адрес российских военных якобы покусившихся на национальную безопасность страны путем хакерских атак осень прошлого года. Нападки Грузии тут же поддержал ряд западных стран. Штаты в этом вопросе пошли еще дальше и заявили о возможной помощи Тбилиси в деле расширения способов защиты от приписываемых России кибернападений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкции против России из-за киберпреступлений.