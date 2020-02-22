Знаменитого боксера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри
Экс-чемпион мира по четырем версиям, боксер-профессионал Эдриан Бронер не подчинился требованиям охраны в Лас-Вегасе.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Farina
Экс-чемпиона мира по четырем версиям, боксер-профессионал Эдриана Бронера арестовали в Лас-Вегасе во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. О скандальном инциденте сообщает Daily Star.
По информации издания, знаменитый спортсмен повздорил с охраной, которая не позволила Бронеру проследовать в зал, где происходила процедура взвешивания. При этом боксер отказался добровольно покинуть помещение и, как следствие, был задержан полицией.
Эдриан Бронер — американский боксер-профессионал, выступает полусредней весовой категории. Последний бой провел в январе 2019 года, проиграв филиппинцу Мэнни Паккьяо.
Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся на ринге 22 февраля в Лас-Вегасе.
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