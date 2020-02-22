Знаменитого боксера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри

Экс-чемпиона мира по четырем версиям, боксер-профессионал Эдриана Бронера арестовали в Лас-Вегасе во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. О скандальном инциденте сообщает Daily Star.

По информации издания, знаменитый спортсмен повздорил с охраной, которая не позволила Бронеру проследовать в зал, где происходила процедура взвешивания. При этом боксер отказался добровольно покинуть помещение и, как следствие, был задержан полицией.

Эдриан Бронер — американский боксер-профессионал, выступает полусредней весовой категории. Последний бой провел в январе 2019 года, проиграв филиппинцу Мэнни Паккьяо.

Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся на ринге 22 февраля в Лас-Вегасе.

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