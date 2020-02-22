Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с обысками российских спортсменов в Италии.

«Это целенаправленное посещение, заказано IBU. Дали информацию, что Каспервич находился здесь по чужой аккредитации, украинской. Они решили устроить шмон нам, на жаргоне, если говорить, на предмет того, что Логинов вдруг резко побежал здесь», — эмоционально рассказал главный тренер сборной РФ по биатлону.

Полиция Италии провела обыск в номере российских спортсменов в гостинице в итальянском Антхольце. Предварительно, причиной обыска стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы Италии.

Якобы в ведомстве сообщили, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира по чужой аккредитации. Самого биатлониста будто бы подозревают в нарушении антидопинговых правил. Анатолий Хованцев рассказал об обыске подробнее.

«В шесть часов приехала полиция, сделала обыск. Эта катавасия продолжалась почти два часа. Естественно, ничего не нашли», — заявил тренер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.