Заслуженная российская актриса Рената Литвинова похвалилась в Instagram красавицей-дочерью. На снимке — 19-летняя Ульяна Добровская позирует в роскошном платье с вышивкой на диванчике и плюшевым медвежонком.

«Уля в солнечных тонах», — подписала кадр Литвинова.

Поклонники звездной семьи оценили необычный образ юной девушки. Кто-то даже сравнил ее с настоящей русалкой.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Ангел!»

«Как всегда шикарна!»

«Красивая такая!» — писали фолловеры в комментариях.

Ульяна Добровская (Литвинова) — начинающая актриса и фотомодель. Девушка получила образование во Франции. Первая серьезная работа Ульяны в области кинематографа — роль в комедии Феликса Михайлова «Весельчаки». Затем было еще несколько картин: «Случай с госпожой К. в Мадриде», «Петербург. Только по любви», «День моей смерти» и другие. Сегодня Ульяна активно снимается для рекламы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал архивное фото Ренаты Литвиновой, на котором она — копия собственной дочери.