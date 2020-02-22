«Ангел!» — Рената Литвинова похвасталась подписчикам фото повзрослевшей дочери
Актриса выложила в сеть снимок 19-летней Ульяны.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Заслуженная российская актриса Рената Литвинова похвалилась в Instagram красавицей-дочерью. На снимке — 19-летняя Ульяна Добровская позирует в роскошном платье с вышивкой на диванчике и плюшевым медвежонком.
«Уля в солнечных тонах», — подписала кадр Литвинова.
Поклонники звездной семьи оценили необычный образ юной девушки. Кто-то даже сравнил ее с настоящей русалкой.
«Ангел!»
«Как всегда шикарна!»
«Красивая такая!» — писали фолловеры в комментариях.
Ульяна Добровская (Литвинова) — начинающая актриса и фотомодель. Девушка получила образование во Франции. Первая серьезная работа Ульяны в области кинематографа — роль в комедии Феликса Михайлова «Весельчаки». Затем было еще несколько картин: «Случай с госпожой К. в Мадриде», «Петербург. Только по любви», «День моей смерти» и другие. Сегодня Ульяна активно снимается для рекламы.
Ранее 5-tv.ru опубликовал архивное фото Ренаты Литвиновой, на котором она — копия собственной дочери.
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