Посольство РФ в Италии сообщило об отсутствии улик по результатам обысков у биатлонистов

Посольство РФ в Италии прокомментировало обыски у российских биатлонистов. Как сообщили в дипведомстве, в результате проверки гостиничных номеров спортсменов никаких улик не было обнаружено.

Однако, по информации ТАСС, правоохранительные органы изъяли телефон и компьютер Александра Логвинова и телефон его тренера Александра Касперовича. Предварительно, именно проблемы с аккредитацией тренера биатлониста и стали поводом для действий стражей порядка.

Как уточнили в российском посольстве, первичные результаты обыска у российских биатлонистов в Италии не подтверждают применение ими допинга. Правоохранительные органы не планируют предпринимать никаких мер по ограничению свободы членов сборной РФ. Спортсмены продолжат участвовать в соревнованиях и вернутся на родину согласно ранее намеченному графику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Логинов задумался о завершении профессиональной карьеры из-за постоянных нападок.