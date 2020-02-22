Александр Логинов задумался об окончании карьеры биатлониста из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов задумался о завершении профессиональной карьеры из-за постоянных нападок. Соответствующее заявление спортсмен сделал после того, как полиция Италии провела обыски в гостинице, где живут спортсмены из РФ, пишет ТАСС. Поводом для таких мер стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы страны.

Как ранее пояснил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в полицию было связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков возмутился тому, что обыски были проведены накануне важной эстафетной гонки в рамках чемпионата мира.