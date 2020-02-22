Боксер Дрозд дал советы Ананяну перед поединком с соперником умершего Дадашева

Российский боксер, спортивный функционер Григорий Дрозд накануне поединка россиянина Петроса Ананяна с последним соперником Максима Дадашева — пуэрториканцем Субриэлем Матиасом рассказал, на что нужно обратить внимание нашему соотечественнику.

«Огромный вечер мирового бокса, конечно, такой бой будет значимым для нашего соотечественника. Надо изучать тщательно Матиаса, его сильные стороны, обращать внимание на свою защиту. Мы будем верить в его силу, в его мужество. Он оценивает и понимает, что фаворитом является его соперник. Для кого-то удобно, для кого-то непросто быть в роли аутсайдера, тем не менее бог дает ему шанс заявить о себе, о своих намерениях», — отметил спортсмен.

При этом Дрозд подчеркнул, что психологически сложно выходить против соперника, чей предыдущий бой закончился трагедией.

«Я знаю боксеров, после которых были трагические случаи, их состояния были очень тяжелые. А боксеры, которые выходят после соперника, который провел такой трагичный поединок, это сложно. Все прекрасно понимают, что с ними может случиться, поэтому сам поединок — это большой стресс», — сказал боксер.

Кроме того Дрозд отметил, что не хотел бы проводить какие-то аналогии между трагедией Дадашева и предстоящим поединком Матиаса против Ананяна.

«Это не значит, что каждый бой будет заканчиваться такой большой трагедией, нет конечно. Это единичный случай, но парень серьезный, опасный. 15 побед нокаутом, он является главным фаворитом», — считает боксер.

Бой Ананяна и Матиаса состоится 23 февраля в андеркарте реванша боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайдера и Тайсона Фьюри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что говорит тренер Ананяна о его поединке с Матиасом.