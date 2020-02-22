Боксер Дрозд дал советы Ананяну перед поединком с соперником умершего Дадашева
Российский спортсмен сразится с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом на ринге 23 февраля.
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Фото, видео: Instagram @petrosananyan; 5-tv.ru
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