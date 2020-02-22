«Надеюсь, он его сотрет в порошок»: Тренер Ананяна о его поединке с Матиасом

Тренер боксера Петроса Ананяна Веди Мамедов прокомментировал предстоящий бой спортсмена с Субриэлем Матиасом. Несмотря на то, что последняя схватка с пуэрториканцем для россиянина Максима Дадашева закончилась трагически, Мамедов уверен, что и у Матиаса есть слабые места. Тренер не отрицает, что боксер обладает сильным нокаутирующим ударом и хорошо держится на ринге, однако, по его мнению, у Ананяна есть определенные преимущества перед соперником.

«Матиас — непобежденный проспект, обладающий сильным нокаутирующим ударом. Но и точно такой же с ним выходит оппонент на ринг — Ананян Петрос. Он — боксер достоточно обученный, имеющий большой опыт и ничуть не слабее удар по сравнению с Матиасом. У Петроса я даже вижу определенные преимущества перед Матиасом — я имею в виду, скоростно-силовые качества его», — отметил Мамедов в интервью 5-tv.ruю

Говоря о возможных результатах поединка тренер Ананяна признался, что рассчитывает на победу своего подопечного. Он надеется, что россиянин сумеет собраться и проявить свои лучшие качества с сильным бойцом.

«Я надеюсь, что он его сотрет в порошок. Но это мое желание. Это не какая-то субъективная неприязнь к Матиасу, а мое желание, чтобы Петрос реализовал себя именно на зарубежном ринге, так как он мог себя реализовать. Он прошел непростой путь, прошел путь из последних двух поражений, которые были неоднозначны. Он действительно заслуживает победы, и того, чтобы о нем узнал весь мир. <…> Я чувствую, что он должен стать чемпионом», — заявил Мамедов.

Он добавил, что Ананян очень расчетливо ведет себя на ринге и продумывает каждый шаг, что является его огромным преимуществом как спортсмена.

Субриэль Матиас — последний противник российского спортсмена Максима Дадашева. В 2019 году боксер скончался после боя с пуэрториканцем. Дадашева госпитализировали в больницу Принца Джорджа в США, где нейрохирурги диагностировали тяжелый отек мозга. Боксер был прооперирован, ему провели трепанацию черепа. Однако спасти его не удалось.

Петрос Ананян — российский боксер армянского происхождения, мастер спорта России, чемпион мира по версии IBF International (2017).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсмены уже прошли процедуру взвешивания. Поединок, который пройдет в рамках матча-реванша Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри, покажет телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.