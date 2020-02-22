Девочка или мальчик? Квентин Тарантино впервые стал отцом

Квентин Тарантино впервые сал отцом в 56 лет. Ребенка знаменитому режиссеру родила в субботу 36-летняя супруга, израильская актриса и модель Даниэлла Пик. Роды проходили в одной из клиник Тель-Авива. А вот девочка это или мальчик, достоверно пока не известно. The Jerusalem Post сообщает о рождении сына, а интернет-портал Pnai Plus, первым написавший о прибавлении в звездном семействе, утверждает, что это девочка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Квентин и дочь известного израильского музыканта Цвика Пик Даниэлла поженились в конце 2018 года. А в августе 2019 стало известно, что пара ждет ребенка. Ходят слухи, что после рождения первенца супруги переедут из резиденции в Беверли-Хиллз в Израиль насовсем.