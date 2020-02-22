В социальных сетях сообщают о стрельбе в Санкт-Петербурге
По предварительной информации, внук напал на бабушку.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
В Петербурге внук напал на свою бабушку. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам свидетелей инцидента, все произошло в одном из домов на улице Тельмана. Молодой человек якобы вооруженный пистолетом, угрожает пожилой женщине убийством. Очевидцы утверждают, что участники конфликта родственники — бабушка и внук.
По предварительной информации, женщина укрылась от агрессивного молодого человека у соседки. Также поступают сообщения о том, что в доме была открыта стрельба.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина прострелил голову супруге в Санкт-Петербурге.
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