Если не Трамп, то кто? Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США

Голливудская звезда Клинт Иствуд, длительное время являвшийся сторонником Республиканской партии США, уверен, что демократ Майкл Блумберг может стать для страны более удачным президентом, нежели ныне действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Мнение знаменитого артиста транслирует The Wall Street Journal.

В беседе с корреспондентом издания 89-летний Иствуд заявил, что сейчас придерживается либертарианских взглядов, при этом уважает других и их убеждения. Артист также признался, что его не устраивает атмосфера «политкорректности», когда люди «обвиняют друг друга в расизме по поводу и без».

По мнению Иствуда, в настоящее время в американской политике слишком много плохого. При этом кинозвезда одобряет некоторые решения и поступки Дональда Трампа, однако ему хочется, чтобы президент США действовал «более благородно, без твитов и оскорблений».

При этом идеальным кандидатом на пост президента Иствуд называет 78-летнего миллиардера Майкла Блумберга, выступающего от партии демократов. Как сказал Иствуд, избрание Блумберга президентом США — лучшее, что может произойти со страной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майкл Блумберг стал мишенью для критики Дональда Трампа.