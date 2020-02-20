Майкл Блумберг стал мишенью для критики Дональда Трампа

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Президент США назвал выступление своего политического соперника на дебатах «худшим в истории».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds; 5-tv.ru

Дональд Трамп в пух и прах разносит своих политических соперников. В этот раз мишенью стал Майкл Блумберг.

На своей странице в Twitter президент США назвал выступление экс-мэра Нью-Йорка на дебатах «худшим в истории». В частности, Трамп отметил, что его возможный конкурент запинался, говорил невпопад и вообще демонстрировал некомпетентность. И скорее всего покинет предвыборную гонку.

Пока фаворитом от демократов, по данным кокусов, считается Берни Сандерс, которого многие называют социалистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Трамп хочет потратить государственные миллиарды.

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