Восемь граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, прибыли в Казань

Восемь российских туристов, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, прилетели на карантин в Казань, среди них — один ребенок. Бывшие пассажиры туристического судна, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, будут помещены на карантин в инфекционной больнице в столице Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. <…> Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок. На сегодняшний день те возможности, которые есть у этой инфекционной больницы в Казани — одни из самых лучших. Они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс», — цитирует Галимову агентство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, еще у двоих россиян на круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус.