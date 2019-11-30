Известный блогер, бывший самбист и боец ММА Максим Новоселов стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Гончаровым в ходе турнира на ВТБ-Арене в Москве.

В первом раунде Алексей Гончаров выглядел более подвижным, пытался приблизиться к сопернику. Максим Новоселов его оттолкнул — тот отлетел к канатам на четыре метра. Было заметно, что техники боксерам не хватает.

В ходе второго отрезка Алексей Гончаров начал пропускать удар за ударом. В конце раунда он успел побывать в нокдауне.

В третьем раунде Максим Новоселов выполнил апперкот в голову соперника. В ходе четвертого отрезка три удара подряд пропустил Алексей Гончаров. Он пытался хоть как-то отвечать, но силы окончательно покинули бойца.

В рамках турнира на ВТБ-Арене в Москве состоялись уже шесть поединков. Победу в боях одержали россияне Валерия Родионова, Вартан Арутюнян и Владимир Мышев, Георгий Челохсаев, Эдгар Гукасян, а также узбекский боксер Мухамадсалим Сотволдиев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эдгар Гукасян победил Кулву Бушира в бою за титул чемпиона WBA Asia South.