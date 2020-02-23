Посвящаю бой Дадашеву: первое обращение Ананяна после победы над Матиасом

Российский боксер Петрос Ананян после победы над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом заявил, что посвящает бой ушедшему из жизни коллеге Максиму Дадашеву. Последний скончался после поединка с Матиасом летом прошлого года. Спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга сразу после состязания. Врачам не удалось его спасти.

«Бой посвящаю Дадашеву и его семье. Спасибо всем за поддержку и привет из Лас-Вегаса!» — сказал Петрос Ананян в видеообращении, записанном по дороге на стандартную процедуру медобследования после боя.

Боксер, одержавший победу над Субриэлем Матиасом, рассказал, что в поединке не все шло так, как он задумал. Однако, по его словам, «победа есть победа».

«Не все, конечно, шло по плану. Мог бы выиграть досрочно, но судья постарался. Не все сделал, как хотел», — поделился спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер Ананяна надеется на победу своего воспитанника.