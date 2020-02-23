Беременная возлюбленная Илона Маска решила называть ребенка «они»

Избранница Илона Маска 31-летняя канадская певица Клэр Элис Буше, известная под псевдонимом Grimes, утверждает, что пара называет еще не появившегося на свет ребенка «Они».

Влюбленные посчитали необходимым не разглашать пол малыша, дабы обезопасить его частную жизнь и дать ему возможность самому «решить свою судьбу и личность». Беременная исполнительница рассказала об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Я не хочу ставить им пол, если они не чувствуют себя так в своей жизни. Я не знаю, я просто чувствую, что это не нужно знать», — поделилась будущая мамочка.

Родители уже придумали имя своему будущему сыну или дочке. Известно, что родственники и друзья не одобряют выбор пары — имя ребенка чересчур авангардное.

В январе Клэр Элис Буше публично объявила о том, что у нее родится ребенок от 48-летнего миллиардера, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Instagram @grimes

Для предпринимателя новорожденный станет уже шестым наследником. В предыдущих отношениях с писательницей Джастин Маск у бизнесмена родились пять сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию.