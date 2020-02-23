Беременная возлюбленная Илона Маска решила называть ребенка «они»
Для 48-летнего миллиардера малыш станет уже шестым наследником.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: Instagram @grimes
Избранница Илона Маска 31-летняя канадская певица Клэр Элис Буше, известная под псевдонимом Grimes, утверждает, что пара называет еще не появившегося на свет ребенка «Они».
Влюбленные посчитали необходимым не разглашать пол малыша, дабы обезопасить его частную жизнь и дать ему возможность самому «решить свою судьбу и личность». Беременная исполнительница рассказала об этом в своем Twitter-аккаунте.
«Я не хочу ставить им пол, если они не чувствуют себя так в своей жизни. Я не знаю, я просто чувствую, что это не нужно знать», — поделилась будущая мамочка.
Родители уже придумали имя своему будущему сыну или дочке. Известно, что родственники и друзья не одобряют выбор пары — имя ребенка чересчур авангардное.
В январе Клэр Элис Буше публично объявила о том, что у нее родится ребенок от 48-летнего миллиардера, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
Для предпринимателя новорожденный станет уже шестым наследником. В предыдущих отношениях с писательницей Джастин Маск у бизнесмена родились пять сыновей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию.
Нашли ошибку?