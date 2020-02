Боксер Тайсон Фьюри, одержавший победу над Деонтеем Уайлдером, поделился впечатлениями от боя и рассказал о ближайших планах в интервью на YouTube-канале iFL TV.

«Я много раз говорил за последние полгода, что одолею его, никто не слушал. И что мы видим? Я победил!» — эмоционально заявил спортсмен.

По словам Фьюри, он не помнит поединок полностью, в его голове остались лишь детали прошедшего сражения.

«Помню, что вырубил его несколько раз. Был крутой бой. Если я что-то говорю, я это делаю. Я чувствовал себя как дома. На 99% это была публика Тайсона Фьюри. Америка, Лас-Вегас — это дом цыганского короля», — пафосно заявил британец.

31-летний Тайсон Фьюри признался, что после поединка с Деонтеем Уайлдером его ждет приятный вечер отдыха.

«Хочу насладиться своими трофеями. Я хочу насладиться своей победой. Я получил этот шанс, я им воспользовался. Я рискнул, я приехал сюда, я захватил Америку, вот и все. Я буду веселиться сегодня вечером», — поделился боец.

Фьюри одержал победу над Уайлдером в седьмом раунде техническим нокаутом. Побежденный американец после поединка не вышел к журналистам, а сразу отправился в клинику, накладывать швы. Об этом пишет ЕSPN.

Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражение в Twitter.

«У меня все в порядке. Мой тренер выбросил полотенце, хотя я был в состоянии продолжить поединок. Но оправданий быть не может. Сегодня победу одержал лучший боксер. Но я воин. И вернусь на ринг еще сильнее», — сказал он.

«I just wish that my corner would’ve let me go out on my shield. I’m a warrior. That’s what I do.»



Deontay Wilder after losing to Tyson Fury. #WilderFury2 pic.twitter.com/5QpChJgjK8