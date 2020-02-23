«Каждой женщине по защитнику!» — обнаженная Макеева поздравила мужчин
Звезда театра и кино продолжает удивлять подписчиков необычными фото.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @makeevan
Российская актриса Анастасия Макеева в честь 23 февраля опубликовала откровенный кадр на своей странице в Instagram, автор фото — Дарья Булавина.
Знаменитость позирует в сексуальной позе, скрестив ноги на земле и сложив руки на груди. Артистка сидит на фоне ярко-красных тюльпанов, а рядом с ней, держа в зубах несколько цветков, стоит пес. К такому пикантному снимку актриса придумала оригинальную подпись.
«Каждому мужчине по достойной женщине. Каждой женщине по защитнику! С праздником, наши любимые мужчины», — написала звезда.
Эротичный кадр не оставил равнодушным ни одного мужчину, увидевшего в своей ленте такую поздравительную «открытку». Поклонники засыпали Макееву комплиментами, отметив, что фото получилось шикарным.
«Какая великолепная, достойная любви и защиты девушка»;
«Вы, как всегда, великолепны!!!»;
«Красавица»;
«Нереально красиво»;
«Очень горячо», — прокомментировали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведь обхватил Макееву лапами и с удовольствием позировал на камеру.
Нашли ошибку?