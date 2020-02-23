«Каждой женщине по защитнику!» — обнаженная Макеева поздравила мужчин

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Мия Субботина
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Звезда театра и кино продолжает удивлять подписчиков необычными фото.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса Анастасия Макеева в честь 23 февраля опубликовала откровенный кадр на своей странице в Instagram, автор фото — Дарья Булавина.

Знаменитость позирует в сексуальной позе, скрестив ноги на земле и сложив руки на груди. Артистка сидит на фоне ярко-красных тюльпанов, а рядом с ней, держа в зубах несколько цветков, стоит пес. К такому пикантному снимку актриса придумала оригинальную подпись.

«Каждому мужчине по достойной женщине. Каждой женщине по защитнику! С праздником, наши любимые мужчины», — написала звезда.

Instagram @makeevan

Эротичный кадр не оставил равнодушным ни одного мужчину, увидевшего в своей ленте такую поздравительную «открытку». Поклонники засыпали Макееву комплиментами, отметив, что фото получилось шикарным.

«Какая великолепная, достойная любви и защиты девушка»;

«Вы, как всегда, великолепны!!!»;

«Красавица»;

«Нереально красиво»;

«Очень горячо», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведь обхватил Макееву лапами и с удовольствием позировал на камеру.

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