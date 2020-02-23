Видео из больницы в Казани, куда на карантин доставили эвакуированных из Токио россиян

Восемь эвакуированных из Токио россиян доставлены на карантин в инфекционную больницу в Казани. О состоянии российских туристов, находившихся ранее на круизном лайнере Diamond Princess, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, граждане России «чувствуют себя хорошо» и «состояние у всех удовлетворительное».

«Повышенной температуры нет ни у кого, жалоб нет ни у кого», — заявила Попова.

Россиян из Токио эвакуировал спецборт МЧС РФ. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что во время перелета члены экипажа и оперативной группы находились в специальных защитных костюмах. Она добавила, что больничный блок с привезенными пациентами будет охранять Росгвардия. О состоянии пациентов специалисты будут сообщать общественности ежедневно, пообещала Попова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что среди эвакуированных туристов находились четверо (включая одного ребенка) жителей республики. Он подчеркнул, что на сегодняшний день казанская больница полностью подготовлена к приемке эвакуированных россиян из Токио.

«Здравоохранение Республики Татарстан демонстрирует очень высокую оперативную готовность к ситуации. <…> Эта инфекционная больница имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных», — сказала глава Роспотребнадзора.

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в японском порту Йокогама, была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019. В настоящий момент известно о 540 случаях заражения среди пассажиров судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецборт МЧС РФ доставил россиян из Токио в Казань.