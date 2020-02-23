Спецборт МЧС РФ доставил россиян из Токио в Казань — видео
Восемь российских граждан находились на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама.
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Фото, видео: МЧС РФ
Спецборт МЧС РФ эвакуировал россиян из Токио и доставил в Казань. Восемь российских граждан находились на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама.
«По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ», — сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что во время перелета члены экипажа и оперативной группы находились в специальных защитных костюмах. В настоящий момент они отдыхают, по возвращении домой им предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.
Известно, что россияне, эвакуированные с Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, будут помещены на карантин в инфекционной больнице в столице Татарстана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Матвиенко назвала резервацию пассажиров Diamond Princess преступными действиями.
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