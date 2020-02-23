Спецборт МЧС РФ эвакуировал россиян из Токио и доставил в Казань. Восемь российских граждан находились на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама.

«По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ», — сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что во время перелета члены экипажа и оперативной группы находились в специальных защитных костюмах. В настоящий момент они отдыхают, по возвращении домой им предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.

Известно, что россияне, эвакуированные с Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, будут помещены на карантин в инфекционной больнице в столице Татарстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Матвиенко назвала резервацию пассажиров Diamond Princess преступными действиями.