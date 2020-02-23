Почему супруг Леры Кудрявцевой сравнил ее с Бенджамином Баттоном?
Игорь Макаров намекнул, что его возлюбленная молодеет с каждым днем, как и герой известного произведения.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @igor_makarov25
Российский хоккеист Игорь Макаров опубликовал трогательное фото с супругой Лерой Кудрявцевой. Спортсмен разместил архивное селфи на своей странице в Instagram, подчеркнув, что за эти годы его возлюбленная совсем не постарела. Игорь в шутку сравнил телеведущую с Бенджамином Баттоном — персонажем, который молодеет с каждым днем.
«Семь лет назад… Бенджамин Баттон со мной», — подписал пост спортсмен.
Фанаты оценили семейный кадр звездной семьи и написали комплименты под публикацией мужа Кудрявцевой.
«Красавцы!»;
«Классные»;
«Очень красивая семья!»;
«Какие же вы хорошие!!!»;
«Красивая пара!!!» — написали фолловеры.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Спустя пять лет у них родилась дочь Мария.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева показала, как развлекается с дочкой на прогулках.
Нашли ошибку?