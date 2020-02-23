Почему супруг Леры Кудрявцевой сравнил ее с Бенджамином Баттоном?

Российский хоккеист Игорь Макаров опубликовал трогательное фото с супругой Лерой Кудрявцевой. Спортсмен разместил архивное селфи на своей странице в Instagram, подчеркнув, что за эти годы его возлюбленная совсем не постарела. Игорь в шутку сравнил телеведущую с Бенджамином Баттоном — персонажем, который молодеет с каждым днем.

«Семь лет назад… Бенджамин Баттон со мной», — подписал пост спортсмен.

Instagram @igor_makarov25

Фанаты оценили семейный кадр звездной семьи и написали комплименты под публикацией мужа Кудрявцевой.

«Красавцы!»;

«Классные»;

«Очень красивая семья!»;

«Какие же вы хорошие!!!»;

«Красивая пара!!!» — написали фолловеры.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Спустя пять лет у них родилась дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева показала, как развлекается с дочкой на прогулках.