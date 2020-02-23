Россияне впервые в истории не выиграли Кубок легенд по футболу

Российская сборная впервые в истории не выиграла Кубок легенд по футболу имени Константина Еременко. В финале, который состоялся 23 февраля в Москве, наши футболисты уступили команде звезд со счетом 5:6.

В российской команде отличились Денис Колодин, забивший сразу три мяча, а также Дмитрий Аленичев и Константин Головской. Авторами голов в наши ворота стали Ивица Олич (дважды), Вильям Галлас, Хавьер Савиола, Кристиан Дзаккардо, и Андрей Воронин.

При этом матч сопровождался скандалом: при счете 4:4 команда звезд ушла с поля в знак протеста против судейства. Как сообщает ТАСС, футболистов возмутило, что Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе были показаны красные карточки. Впрочем, через некоторое время футболисты вернулись на поле, в том числе и Риисе, которому красную карточку заменили на желтую.

Как ранее писал 5-tv.ru, с момента учреждения Кубка легенд в 2009 году российская сборная была неизменным лидером турнира.