Россияне впервые в истории не выиграли Кубок легенд по футболу
Финал сопровождался скандалом: поле в знак протеста покинули футболисты команды звезд.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram @anabryu
Российская сборная впервые в истории не выиграла Кубок легенд по футболу имени Константина Еременко. В финале, который состоялся 23 февраля в Москве, наши футболисты уступили команде звезд со счетом 5:6.
В российской команде отличились Денис Колодин, забивший сразу три мяча, а также Дмитрий Аленичев и Константин Головской. Авторами голов в наши ворота стали Ивица Олич (дважды), Вильям Галлас, Хавьер Савиола, Кристиан Дзаккардо, и Андрей Воронин.
При этом матч сопровождался скандалом: при счете 4:4 команда звезд ушла с поля в знак протеста против судейства. Как сообщает ТАСС, футболистов возмутило, что Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе были показаны красные карточки. Впрочем, через некоторое время футболисты вернулись на поле, в том числе и Риисе, которому красную карточку заменили на желтую.
Как ранее писал 5-tv.ru, с момента учреждения Кубка легенд в 2009 году российская сборная была неизменным лидером турнира.
Нашли ошибку?