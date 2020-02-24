Американский эсминец зашел в Черное море «для демонстрации решимости»

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Валентин Черников
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Командование шестого оперативного флота США заявило, что военный корабль направили в акваторию для поддержания безопасности региона. Его сопровождает турецкая подводная лодка типа Preveze.

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Фото, видео: ТАСС / Архип Верещагин, YouTube @Milli Gazete

Ракетный эсминец USS Ross зашел в Черное море для демонстрации «коллективной решимости» в обеспечении безопасности региона. Об этом заявило командование шестого оперативного флота США, передает «Интерфакс». Кроме того, американские ВМС заверяют, что присутствие корабля в акватории нужно для «укрепления взаимодействия партнеров».

Как уточняет агентство, эсминец сопровождает турецкая подводная лодка типа Preveze. Между тем от американских и турецких флотов не поступало официальных подтверждений о том, будет ли субмарина действовать вместе с судном США в Черном море.

Американский военный корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. На постоянной основе судно размещено на испанской военной базе в Рота.

Эсминцы ВМС США могут заходить в Черное море согласно конвенции Монтре. Время их пребывания в акватории ограничено 21 сутками.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отслеживают действия эсминца США, который зашел в Черное море.

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