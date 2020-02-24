Число жертв коронавируса в КНР возросло до 2592 человек

Число жертв коронавируса в Китайской народной республике достигло 2592 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по здравоохранению. По данным агентства, зараженных уже 77 150 человек. Тем временем отмечается, что выздороветь смогли более 24,7 тысячи.

24 февраля шесть провинций КНР понизили уровень реагирования на ЧС из-за эпидемии COVID-2019, который был введен месяц назад.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в конце 2019 года.

Возбудителем болезни стал новый коронавирус, который получил название COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного значения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из больницы в Казани, куда на карантин доставили эвакуированных из Токио россиян.