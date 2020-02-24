Денис Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса

Российский пианист Денис Мацуев перенес концерты в Болонье и Риме, запланированные на 24 и 27 февраля соответственно, из-за вспышки коронавируса. Об этом народный артист России лично сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса», — написал музыкант.

Facebook @matsuevd

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru музыкант пояснил, что решение было принято обоюдно с итальянскими коллегами.

«Вместе с нашими итальянскими друзьями, организаторами концертов приняли это решение, потому что обстановка в стране очень напряженная, тревожная. Несмотря на то, что Ломбардия, где этот очаг, находится на достаточно большом расстоянии от Рима, но от Болоньи это всего лишь 150 километров», — подчеркнул артист.

Мацуев заверил поклонников, что он именно переносит концерты, а не отменяет. По его словам, о новой дате выступлений он сообщит позднее.

«Я никогда в жизни не отменяю концерты. Это именно перенос концертов. Мы найдем место в моем графике. Надеюсь, что ситуация улучшится», — сообщил Денис.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Италии превысило 210 человек, сообщает ТАСС. В результате были приняты жесткие меры предосторожности, где возникли очаги заражения — в Ломбардия и Венето. Там закрыты на карантин школы, отменены все публичные мероприятия, приостановлена работа учреждений культуры и государственных приемных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мацуев назвал большой проблемой отток преподавателей музыки из России в Китай.