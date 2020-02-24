Денис Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
Музыкант заверил, что такое решение ему пришлось принять из-за опасной обстановки в стране.
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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, /Гердо Владимир, 5-tv.ru
Российский пианист Денис Мацуев перенес концерты в Болонье и Риме, запланированные на 24 и 27 февраля соответственно, из-за вспышки коронавируса. Об этом народный артист России лично сообщил на своей странице в Facebook.
«К сожалению, мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса», — написал музыкант.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru музыкант пояснил, что решение было принято обоюдно с итальянскими коллегами.
«Вместе с нашими итальянскими друзьями, организаторами концертов приняли это решение, потому что обстановка в стране очень напряженная, тревожная. Несмотря на то, что Ломбардия, где этот очаг, находится на достаточно большом расстоянии от Рима, но от Болоньи это всего лишь 150 километров», — подчеркнул артист.
Мацуев заверил поклонников, что он именно переносит концерты, а не отменяет. По его словам, о новой дате выступлений он сообщит позднее.
«Я никогда в жизни не отменяю концерты. Это именно перенос концертов. Мы найдем место в моем графике. Надеюсь, что ситуация улучшится», — сообщил Денис.
Число инфицированных коронавирусом нового типа в Италии превысило 210 человек, сообщает ТАСС. В результате были приняты жесткие меры предосторожности, где возникли очаги заражения — в Ломбардия и Венето. Там закрыты на карантин школы, отменены все публичные мероприятия, приостановлена работа учреждений культуры и государственных приемных.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мацуев назвал большой проблемой отток преподавателей музыки из России в Китай.
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