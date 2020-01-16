Мацуев назвал большой проблемой отток преподавателей музыки из России в Китай

Народный артист РФ Денис Мацуев считает необходимым прекратить отток российских преподавателей музыки в Китай. Он уверен, что в народной республике полностью скопировали советскую систему образования, когда в каждом доме стояло пианино и ребенок зачастую учился в музыкальной школе, пишет Газета.Ru.

«Это большая проблема, отток музыкальных педагогов. В особенности — в восточной части нашей страны. Они уезжают в Китай», — сказал он.

Пианист назвал сложившуюся тенденцию большой проблемой для страны, так как все держится «на педагогах, фанатиках своего дела».

«Последние 30 лет они выживали фактически — или уезжали за границу», — заявил он.

Мацуев подчеркнул, что для развития юного таланта важны как условия, так и педагог.

«Как правило, это далекие регионы, даже не областные центры, а простые села и деревни. … И, конечно, герои нашего времени — педагоги, которые там преподают. О них тоже нужно беспокоиться, потому что их заработная плата… Это тоже все вместе должно обсуждаться», — сказал он.

Артист добавил, что ситуация стала улучшаться, когда несколько лет назад в России возобновилось производство музыкальных инструментов, тогда как до этого были «допотопные советские инструменты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Мацуев пожелал россиянам в Новом году быть сильнее и ходить на концерты.