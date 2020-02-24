Семья из четырех человек погибла в страшном ДТП в Удмуртии

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе в Удмуртии. Авария произошла на десятом километре автодороги «Игра-Глазов» около населенного пункта «Факел».

Согласно предварительным данным, погибла целая семья.

Альбина М., 1983 года рождения Павел М., 1984 года рождения девочка, 2011 года рождения девочка, 2012 года рождения

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения LADA X-Ray и Toyota Highlander пострадали девять человек, среди них четверо детей. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда одной из машин на встречную полосу. В результате один из автомобилей вынесло на обочину. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной аварии, произошедшей в Петербурге. Женщина за рулем Mini Cooper совершила неожиданный маневр, в результате которого автомобиль пробил ограждение и рухнул в Фонтанку. В ДТП никто не пострадал, однако для того, чтобы поднять машину с незадачливой автоледи, пришлось задействовать кран.