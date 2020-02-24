Семья из четырех человек погибла в страшном ДТП в Удмуртии
Авария с участием двух легковушек произошла на трассе «Игра-Глазов» в Игринском районе.
Фото: 5-tv.ru
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе в Удмуртии. Авария произошла на десятом километре автодороги «Игра-Глазов» около населенного пункта «Факел».
Согласно предварительным данным, погибла целая семья.
- Альбина М., 1983 года рождения
- Павел М., 1984 года рождения
- девочка, 2011 года рождения
- девочка, 2012 года рождения
Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения LADA X-Ray и Toyota Highlander пострадали девять человек, среди них четверо детей. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда одной из машин на встречную полосу. В результате один из автомобилей вынесло на обочину. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru писал о необычной аварии, произошедшей в Петербурге. Женщина за рулем Mini Cooper совершила неожиданный маневр, в результате которого автомобиль пробил ограждение и рухнул в Фонтанку. В ДТП никто не пострадал, однако для того, чтобы поднять машину с незадачливой автоледи, пришлось задействовать кран.
Нашли ошибку?