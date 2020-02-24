«Самая красивая девочка»: учительница Рудковской назвала ее настоящий возраст

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в январе отпраздновала 45-летие. Однако блогер Лена Миро недавно заявила, что свой настоящий возраст продюсер скрывает. После таких заявлений поклонники пришли в замешательство. Светской львице пришлось ответить блогеру на выпад в свой адрес.

«Ну хотите вы „разоблачить“ меня, назвать древней старухой — вуаля! Считайте, что я не 1975, а 1875 года рождения, если станет легче, и уменьшатся ваши комплексы», — написала знаменитость в Instagram.

Instagram @rudkovskayaofficial

По ее словам, родилась она в городе Костанай, где ходила в 115 школу. После этого будущая звезда переехала в Барнаул, где в 1992 году окончила 55-ю школу с серебряной медалью.

Подтвердить слова звезды смогла ее учительница из школы в Барнауле — Софья Федоровна Егорова, пишет KP.RU.

«Я была классным руководителем Яны в 10-11 классе. Закончила Яна школу в 1992 году, сама она 1975 года», — отметила Егорова.

По ее словам, Рудковская приняла решение самостоятельно готовиться к экзаменам и усердно трудилась, чтобы окончить учреждение с золотой медалью, но у нее были проблемы с физикой, а также математикой, поэтому она получила серебряную.

«Яна всегда мечтала жить в Москве, открыть свой косметический салон, именно поэтому она и пошла в медицинский университет. Она четко шла к своей цели. Она работоспособная и всегда хотела жить красиво и хорошо», — заявила преподавательница.

Она добавила, что Яна уже в юные годы зарекомендовала себя хорошим организатором, если нужно было провести какое-то мероприятие в школе. При этом мальчики к ней прекрасно относились, а вот девочки не всегда. Егорова не стала скрывать, что семья Рудковской была обеспеченной, поэтому она всегда была хорошо одета.

«На выпускном Яна была в красивом бирюзовом платье „пушкинского“ времени и с высокой прической, то и дело подбегала ко мне с вопросом: „София Федоровна, я самая красивая?“» — рассказала учительница.

Любила будущая жена Евгения Плющенко и спорт. Она играла в баскетбол, а также занималась музыкой и фигурным катанием.

«Она не вела себя старше своих лет, просто у нее интересы другие были. У нее было четко — учеба-учебой, друзья-друзьями. Очень хороший организатор», — отметила Софья Федоровна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудковская показала, как Плющенко поздравил ее с «днем какого-то Валентина».