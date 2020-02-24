Рейтинг доверия к президенту Зеленскому упал на 27,5 процента

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому падает с каждым днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на неправительственный аналитический Центр Разумкова.

Организация провела социальный опрос, который выявил, что лишь 40 процентов избирателей готовы поддержать действующего главу, если бы выборы проходили в ближайшее время. Ранее же, в 2019 году, за Зеленского проголосовали 73 процента граждан.

Кроме того, из полученных данных следует, что следующим после главы государства по поддержке со стороны народа идет кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 15 процентов голосов. На следующей строчке рейтинга расположился экс-президент Украины Петр Порошенко — 13,5 процента. Завершила список кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — десять процентов голосов.

Сообщается также, что в сентябре 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 79 процентов украинцев, не доверяли — 13,5 процента. Однако по состоянию на февраль 2020 года первый показатель упал на 27,5 процента, второй же поднялся аж до 41 процента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Владимира Зеленского назвали предателем во время его визита в больницу Борисполя.